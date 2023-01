«En tant que femme, dans l’e-sport, on n’est généralement pas prise au sérieux»

Difficile, en voyant Rebecca Kilanowski s’avancer vers vous, d’imaginer cette jeune femme s’adonner parfois jusqu’à douze heures par jour aux jeux vidéo, plus particulièrement un, Call of Duty (CoD), un « first-person shooter », du terme anglophone désignant un jeu de tir où le joueur expérimente l’action comme s’il était lui-même le personnage principal. Un jeu de guerre, dans le cas présent. Et c’est justement là tout l’intérêt pour elle de déjouer les préjugés ou les attentes. Mais aussi toute la difficulté dans un univers, l’e-sport, de tradition très masculine et machiste. « La communauté des gamers est très dure d’un point de vue global sur les réseaux, et c’est malheureusement encore pire pour les joueuses », glisse-t-elle en préambule, d’une voix douce et posée.