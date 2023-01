Fouilles à nu au procès des attentats de Bruxelles: la police s’explique devant la cour

Le commissaire général de la police fédérale s’est engagé, mercredi devant la cour d’assises chargée du procès des attentats à Bruxelles, à communiquer les documents individualisés motivant les éventuelles futures fouilles à nu avec génuflexion sur les accusés détenus. Il a également affirmé que de tels documents existaient pour l’audience du jour et de la veille et a accepté de les transmettre.

«Le témoin déclare que pour les audiences des 3 et 4 janvier un document motivé et individualisé par chaque accusé détenu motivant les fouilles a nu avec génuflexion a été rédigé. Ces documents se trouvent dans les bureaux de la police. À la demande de la défense, ils seront transmis aux avocats des accusés détenus dans les meilleurs délais», a acté la présidente de la cour Laurence Massart, après avoir demandé au témoin s’il maintenait ses propos et rappelé qu’il témoignait sous serment.