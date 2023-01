L’AC Milan, avec Alexis Saelemaekers titulaire, s’impose à la Salernitana et revient à cinq points du leader napolitain

Alexis Saelemaekers était le seul Belge de l’effectif des Rossoneri présent au coup d’envoi d’une rencontre qui a vu Milan mener 0-2 après un quart d’heure et des buts de Rafael Leão (10e) et Sandro Tonali (15e). Un 3e but milanais, signé Brahim Diaz, a été annulé pour une position de hors-jeu par le VAR à la 58e minute. Diaz a ensuite été remplacé par Charles De Ketelaere à la 62e minute.

Alexis Saelemaekers a cédé sa place à Sergino Dest à la 85e minute, juste après que Federico Bonazzoli ait réduit l’écart (1-2 à la 83e). Un 3e Belge est monté sur la pelouse en fin de rencontre, Aster Vranckx remplaçant Olivier Giroud à la 86e minute.