Le «Veganuary», le défi food de janvier, bon pour la santé?

Au sortir des repas de fêtes où dinde farcie, gigot d’agneau et foie gras ont foisonnés à gogo, certains se lancent le défi du « Veganuary ». Ne plus consommer aucun aliment d’origine animale le temps d’un mois, une bonne idée ?

Alors que le souvenir des grandes tablées copieusement garnies est encore frais dans les mémoires, les bonnes résolutions annuelles sont sur le point de devenir concrètes. Pour pallier les excès de décembre, janvier rime souvent avec volonté de bien s’alimenter. Toutefois chez certaines personnes le « demain, je mange sain » se transforme en « demain, je mange vegan ». En 2014, une ONG britannique a surfé sur la tendance des bonnes résolutions du 1er janvier pour lancer le défi du « Veganuary ». Le principe est simple : ne consommer aucun aliment d’origine animale durant 31 jours. La viande et le poisson bien sûr, mais aussi les produits laitiers et les œufs. L’objectif ? Inciter un maximum de monde à tester de nouvelles façons de s’alimenter de manière plus respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. Selon une étude menée en janvier 2022 par iVOX à la demande de l’ASBL ProVeg, quatre Belges omnivores sur dix souhaitent manger moins de viande à l’avenir.