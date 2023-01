Bosnie-Herzégovine: de l’art, de l’eau et du vin

Entre la Bosnie verte, riche, couverte de forêts, de rivières et de montagnes et l’Herzégovine aride, méditerranéenne et bordée par des massifs montagneux majestueux, le pays est une perle brute qui reste à découvrir.

Lorsque l’on entend « Bosnie-Herzégovine », on pense plus souvent à une actualité parfois grave et tendue qu’à une destination de voyage. Pourtant, ce petit pays situé entre la Croatie et la Serbie offre une nature à couper le souffle. La variété des paysages sur le si petit territoire bosnien est saisissante. Entre la Bosnie verte, riche, couverte de forêts, de rivières et de montagnes et l’Herzégovine aride, méditerranéenne au possible traversée par la Neretva bordée par des massifs montagneux majestueux, le pays est une perle brute qui reste à découvrir.

Sarajevo, la capitale, et Mostar sont les deux destinations principales des touristes de plus en plus nombreux à venir en Bosnie-Herzégovine. Concentrés dans les vieilles villes ottomanes, les touristes ne s’aventurent guerre en dehors des sentiers battus.