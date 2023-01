Une porte de sortie pour Eden Hazard? Le Belge pourrait rebondir en Turquie

Eden Hazard semble dans l’impasse au Real Madrid. Cantonné au banc semaine après semaine, il a pu disputer un peu plus de 60 minutes mardi soir en Coupe d’Espagne, sans véritablement brillé. De quoi s’attirer une fois de plus les critiques de la presse espagnole. À 31 ans, le milieu de terrain belge peut encore envisager rebondir dans un autre club pour retrouver le terrain. Et il se pourrait bien qu’une voie se dégage.

La presse turque avance que Fenerbahçe est intéressé par Hazard. Une offre aurait même été soumise afin de s’attacher les services du Belge pour la suite de la saison. Le club stambouliote, où évolue Michy Batshuayi, serait disposé à payer en partie le salaire du joueur, de quoi rendre la transaction d’autant plus alléchante pour Madrid. En plus d’économiser plusieurs millions, le Real y verrait également une façon de donner l’opportunité à Hazard de montrer ce dont il est capable… pour mieux le vendre durant l’été, alors qu’il ne lui restera qu’un an de contrat.