La Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Houellebecq

Michel Houellebecq n’est jamais à une provocation près. On sait qu’il a osé : « La religion la plus con, c’est quand même l’islam. ». Qu’il admire Trump, « un des meilleurs présidents américains ». Qu’il est contre l’Union européenne et l’Otan. Le voilà qu’il récidive, dans le numéro de Front populaire de décembre dernier, lors d’une conversation avec Michel Onfray, y dénonçant la perte d’identité des Français et la menace des musulmans.