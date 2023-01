«À propos»: l’année 2022 vue par Pierre Kroll

Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. Aujourd’hui, on s’assied avec l’un de ceux qui font le journal, au quotidien. Pierre Kroll, caricaturiste dont vous pouvez admirer les dessins, tous les jours, dans nos pages. Des petits dessins pour faire rire, parfois, pour faire réfléchir, souvent. Cette année, il a dessiné la guerre, beaucoup. La Reine d’Angleterre, un peu, le covid de moins en moins. Il revient, avec nous sur deux dessins symboliques de 2022. Pierre Kroll a un agenda chargé. On s’est donc rendu chez lui, à Liège, pour revenir sur les moments forts de cette année écoulée et sur ce qu’il attend de 2023.

