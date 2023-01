Flandre: un bébé retrouvé mort dans une poubelle, sa mère arrêtée

Suite à la découverte du cadavre d’un bébé à Bruges, une enquête judiciaire pour infanticide et omission coupable a été ouverte, a confirmé le parquet de Flandre occidentale, division de Bruges. D’après les informations de Het Laatste Nieuws, le bébé aurait été retrouvé dans une poubelle. La mère de l’enfant a été arrêtée.

Les faits ont été découverts mardi soir. Cependant, on ignore encore comment le bébé est mort. Une autopsie devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes du décès. Pour l’instant, il n’est pas non plus certain qu’un crime ait été commis. Il pourrait aussi s’agir d’un enfant mort-né.