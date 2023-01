L’administration plus touchée par les maladies liées au stress

D’après une étude de l’administration de l’expertise médicale, Medex, le covid a eu un impact important sur l’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux, après avoir étudié les données pour les deux années (2020 et 2021) marquées par la pandémie. Et parmi cet impact, la part grandissante prise par les absences liées au stress (burn-out, dépression, dépendance, etc.) puisque 40 % des arrêts déclarés par certificat sont dus à ce type de maladie.