Prix de l’énergie: les cours du gaz et du pétrole chutent fortement

Faut-il se réjouir de l’actuelle vague de douceur qui règne sur nos régions ? D’un point de vue environnemental et climatique, sans doute pas. Mais d’un point de vue purement financier, les températures clémentes, combinées à des stocks très élevés partout en Europe pour ce moment de l’année, ont un effet très positif : elles ont fait chuter très sévèrement les cours du gaz. Ce mercredi, le contrat Dutch TTF pour livraison dans un mois – qui sert de référence pour la fixation des prix sur le marché européen – est retombé à son niveau du début de l’année 2022, passant sous la barre des 65 euros/MWh (– 11 %) en fin d’après-midi. On est très loin des records que l’on a connus l’été dernier, quand les cours flirtaient avec les 350 euros/MWh.

Une bonne nouvelle pour les particuliers et les entreprises avec des contrats variables donc, la baisse devant progressivement se répercuter sur les factures. Rappelons toutefois que tous les fournisseurs n’adaptent pas automatiquement les acomptes à la baisse. Du côté de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (Febeg), on conseille aux consommateurs d’encoder mensuellement le relevé de leur compteur de gaz naturel dans leur espace client sur le site internet de leur fournisseur afin de bénéficier d’un calcul le plus précis possible, d’éviter toute surprise au moment du décompte annuel et de soulager leur portefeuille.