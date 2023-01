20% d'augmentation en un an: pourquoi les prix vont continuer à grimper dans les supermarchés

C’est un (nouveau) record dans les relevés de prix de 3.000 produits effectués mensuellement par Testachats dans sept chaînes de supermarchés : en décembre dernier, comparativement à décembre 2021, le ticket de caisse de ce caddy géant a augmenté de 19,67 %. En d’autres termes, un ménage de deux personnes a payé ses courses du mois en moyenne 497 euros, soit 82 euros de plus qu’il y a un an et 9 euros supplémentaires par rapport à novembre. Précision : parce qu’il ne concerne que la grande distribution et contient davantage d’articles de marques propres (dont les tarifs ont en moyenne plus fort augmenté que les marques nationales), le panier de Testachats s’est davantage renchéri que celui composé par Statbel, l’office belge des statistiques, pour calculer l’inflation des produits alimentaires, boissons alcoolisées incluses (+14,53 % en décembre).