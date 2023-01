Procès des attentats de Bruxelles: le numéro un de la police belge auditionné dans la douleur

Perdu en plein brouillard au beau milieu du triangle des Bermudes, le procès des attentats tente désespérément de retrouver son cap et d’éviter le crash. Périlleuse manœuvre pour sa présidente Laurence Massart. Ce mercredi, l’audience a à nouveau tourné en intégralité autour de la question du traitement des accusés détenus et plus spécifiquement des fouilles à nu avec inspection anale auxquelles ceux-ci sont chaque matin soumis. Dans le box, personne. Cinq détenus ont tout simplement décidé de ne pas quitter leur cellule. Deux autres se sont ravisés en cours de fouille, selon leurs avocats, après avoir constaté qu’on leur imposait encore et toujours le même protocole.