Guerre en Ukraine: la France va livrer des chars de combats légers à Kiev

Paris a promis à l’Ukraine de lui livrer des chars de combat légers AMX-10 RC, de facture française, en réponse aux besoins pressants de Kiev pour affronter l’armée russe, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Le président a souhaité amplifier l’aide » militaire déjà apportée à Kiev « en acceptant de livrer des chars de combat légers », a expliqué la présidence française à l’issue d’un coup de téléphone d’une heure entre les deux dirigeants, en précisant que « c’est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes ».

Les alliés européens de l’Ukraine ont déjà livré des chars de conception soviétique, mais jamais encore de chars de facture occidentale, malgré les demandes répétées de Kiev. L’Allemagne notamment rechigne à livrer des chars de combat Leopard-2. Paris, de son côté, n’a pour l’heure pas l’intention de fournir à Kiev ses chars lourds Leclerc de 56 tonnes dotés d’un canon d’une portée de 4.000 mètres, dont l’armée de Terre française possède 200 exemplaires. Mais la France en a déployé treize en Roumanie, pour renforcer la frontière orientale de l’OTAN.

À lire aussi Guerre en Ukraine: «Il ne faut pas exagérer l’ampleur du risque nucléaire militaire russe»

Les AMX-10 RC, dont la production a démarré dans les années 1980, sont des chars légers de près de 25 tonnes dotés de canons de 105 mm, montés sur roues et non sur chenilles donc « très mobiles », « certes anciens mais performants », fait valoir un conseiller de l’Elysée. L’armée de Terre française, qui en possède près de 250, est en train de les remplacer progressivement par l’engin blindé de reconnaissance et de combat de nouvelle génération Jaguar, de classe 25 tonnes.

Les ministres de la Défense français et ukrainien vont échanger « très vite pour définir les modalités » de ces livraisons, tant sur les délais que sur le nombre de chars, a précisé à l’AFP le ministère des Armées français.

D’autres livraisons envisagées

Selon Paris, Emmanuel Macron, qui a réaffirmé à Volodymyr Zelensky le « soutien indéfectible » de la France « jusqu’à la victoire », a ainsi voulu « manifester la pérennité et la continuité » de l’aide militaire française. Les discussions se poursuivent par ailleurs entre Kiev et Paris sur l’envoi d’autres types de véhicules blindés « pour les aider à renforcer leurs capacités de transport protégé et d’attaque avec des unités blindées », fait-on valoir dans l’entourage de la présidence française.

À lire aussi Joseph Henrotin: «L’armée ukrainienne a toujours un avantage sur l’armée russe»

Cette annonce intervient alors que certaines voix en Europe affirment parfois que la France fournit un soutien trop tiède à l’Ukraine. Un classement du Kiel Institute for the World economy en décembre place la France en 10e position, derrière le Royaume Uni, la Pologne ou l’Allemagne, pour son soutien militaire à Kiev, assuré essentiellement par les Etats-Unis.