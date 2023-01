Code pénal: les lois sur l’espionnage et l’ingérence bientôt renforcées

Le ministre de la Justice (Open VLD) Vincent Van Quickenborne annonce que la Belgique va modifier sa législation contre l’espionnage et l’ingérence étrangère. Un projet de loi devrait être soumis au Parlement avant l’été, confirme le ministre au « Soir » et à « Knack ».

En avril 2019, la cour d’appel de Gand s’est penchée sur l’affaire Oswald G., un consul belge présent à Copenhague et suspecté d’avoir entretenu des contacts très rapprochés avec les Russes pendant de nombreuses années. L’homme sera finalement reconnu coupable de « falsification de passeports », le cadre juridique pour une condamnation pour espionnage faisant défaut. « Dans le contexte géopolitique actuel, il est très important de poursuivre efficacement l’espionnage et l’ingérence étrangère », estime le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. « L’enquête en cours sur d’éventuels pots-de-vin au Parlement européen le démontre une fois de plus ». Le code pénal, estime le ministre, est dépassé, il faut « donner un nouveau souffle aux lois existantes ».