Le retour du gel serait bienvenu pour la nature

Les agriculteurs ne sont pour l’heure pas trop inquiets mais l’herbe continue de pousser en ce début d’hiver et les pâtures, malgré quelques nuits à du -10 degrés, restent bien vertes. Un hiver plus froid serait bienvenu pour les sols et les plantes.

Près de dix jours de gel suivis par des températures printanières, voilà une réalité qui perturbe voire déboussole la nature dans son ensemble, des animaux aux plantes. Par exemple, des apiculteurs ont déjà vu un regain d’activité dans certaines ruches, des oiseaux migrateurs ne descendent plus en Afrique et se contentent de rester dans la moitié sud de la France. Pour les plantes qui n’ont pas cette faculté de mobilité et d’une relative adaptation, c’est beaucoup plus risqué…