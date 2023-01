Corruption au Parlement européen: les liaisons dangereuses de Marie Arena

Trois cent quatre-vingt-neuf. L’ancien député européen Antonio Panzeri et celle qui lui a succédé à la tête de la sous-commission des droits de l’homme, Marie Arena, auraient eu au moins 389 contacts téléphoniques de la mi-décembre 2021 à la mi-septembre 2022, ressort-il de documents judiciaires consultés par Le Soir et La Repubblica. C’est à peine moins que les contacts entre l’Italien et son premier « confident », Francesco Giorgi (437 contacts sur la même période), ex-assistant de M. Panzeri et complice présumé de l’affaire d’ingérence et de corruption au Parlement européen.