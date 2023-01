Ronny Deila se confie sur le mercato du Standard: «Il faut être honnête avec les supporters»

Avant de recevoir Saint-Trond vendredi soir, le premier match de l’année pour le Standard, Ronny Deila a voulu calmer l’excitation générale autour de l’ouverture du mercato. À Liège, on ne compte pas faire des folies… car on n’en a tout simplement pas les moyens…

C’était un peu sa façon de partager ses bonnes résolutions pour 2023. La plus importante : rester lui-même, franc et authentique, ce qui a contribué à son admission dans le cœur des supporters liégeois. Ronny Deila est un pragmatique et il l’a encore prouvé mercredi devant la presse, à deux jours de son premier match de l’année, face à Saint-Trond. Le Standard est selon lui sur la bonne voie, et pas seulement son groupe où il assure que « tout le monde veut rester » mais dont ne font plus partie Nicolas Raskin et Selim Amallah. Le club lui-même semble lui aussi avoir dépoussiéré les placards après en avoir ôté les cadavres, avec désormais à sa tête des dirigeants qui tirent tous dans le même sens.