Jonas Bager, défenseur du SC Charleroi: «Je n’ai pas besoin d’être la star de l’équipe»

Arrivé cet été sur la pointe des pieds, en provenance de l’Union Saint-Gilloise, le défenseur danois a été un des éléments les plus utilisés par Edward Still, avant d’être confirmé par Felice Mazzù, qu’il retrouve.

Les entraîneurs passent et Jonas Bager reste ? Les prochaines semaines le diront. Mais le Danois a en tout cas profité pleinement des blessures de Jules Van Cleemput et de Stefan Knezevic pour s’imposer dans l’arrière-garde carolo, en dépit pourtant d’un certain scepticisme chez beaucoup d’observateurs. Il se confie avant le déplacement important à Eupen, ce samedi après-midi.

Ce week-end, vous allez retrouver Edward Still. Cela vous fera quoi ?

Ce sera spécial. C’est lui qui m’a fait venir à Charleroi, cet été, même si, malheureusement, les résultats n’ont pas été bons. Mais ça reste un match comme un autre. Une fois qu’un match commence, vous oubliez tout le reste. Et c’est le lot d’un footballeur de souvent affronter des personnes avec qui il a travaillé, d’anciens équipiers ou d’anciens coaches.