De retour avec l’Inter, Romelu Lukaku a encore besoin de rythme

Le peuple nerazzurro attendait cela depuis 131 jours : Romelu Lukaku dès le coup d’envoi avec l’Inter. Au soir de la défaite à la Lazio le 26 août dernier, personne ne pouvait imaginer qu’il s’agissait déjà de la dernière titularisation de Romelu Lukaku avec l’Inter en 2022. Une blessure à la cuisse encourue deux jours plus tard à l’entraînement allait quasiment ruiner la première moitié de saison du Diable rouge qui, suite à une rechute après un premier come-back avec l’Inter, a dû se contenter de deux apparitions comme joker lors du dernier Mondial au Qatar. Pour le premier gros choc de l’année en Serie A avec la venue à San Siro du leader Naples, Simone Inzaghi décidait de reconstituer le duo Dzeko-Lukaku en pointe. Une association inédite ou presque puisque le Bosnien et le Belge avaient fait cause commune à une seule reprise, lors de l’ouverture de la saison à Lecce le 13 août !