Procès des attentats de Bruxelles: ce flou, là où il n’a pas lieu d’être, est insupportable

Un mois de procès, si peu de jours à parler du fond. Et à l’issue d’une nouvelle journée phagocytée par un débat non résolu sur la légalité des fouilles imposées quotidiennement aux accusés, une terrible impression d’échec. Voir des victimes en pleurs à la sortie de la salle d’audience parce que ce procès ne se montre pas digne de leurs souffrances, parce qu’elles se sont à nouveau déplacées pour ne pas entendre parler du drame qui les concerne, est insupportable. C’est aussi indigne pour les institutions de ce pays. Me Adrien Masset, avocat de parties civiles, a aujourd’hui regretté cette « triste image du fonctionnement des pouvoirs en Belgique ». Qui, parmi les gens qui se sont assis en salle d’audience ce mois-ci, oserait lui donner tort ?