Un gros transfert en vue pour un Diable? Leandro Trossard aurait refusé de renouveler son contrat à Brighton pour aller voir ailleurs

Après quatre saisons passées à Brighton, Leandro Trossard serait prêt à relever un plus grand défi dans sa carrière.

Leandro Trossard sera-t-il toujours un joueur de Brighton la saison prochaine ? Impossible à dire pour le moment, mais il semblerait que la tendance soit plutôt à la négative. Initialement, le Diable rouge avait un contrat qui le liait avec les Seagulls jusqu’en juin 2023. Contrat qui disposait d’une clause de prolongation d’un an activable par le club, ce que ce dernier a logiquement fait. Mais, en réalité, cela pourrait être simplement une manière de récupérer un peu d’argent avec l’un de leurs joueurs les plus « bankables »…

En effet, comme le révèlent nos confrères du Nieuwsblad, l’avenir de Leandro Trossard ne devrait pas se dessiner à Brighton. Le Limbourgeois aurait reçu plusieurs propositions de la part de son club en vue d’une prolongation de son bail, mais il aurait catégoriquement refusé d’y apposer sa signature. À 28 ans, l’ancien du Racing Genk serait prêt à relever un plus grand défi dans sa carrière. Et ce, dès cet été.

Si Brighton veut récupérer un peu d’argent avec le départ du Belge, il ne faudra en effet pas trop tarder. Car, dans un an, le Belge, dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros, sera libre de négocier avec le club de son choix, où il s’engagerait librement quelques mois plus tard. Et les courtisans ne manquent pas pour Leandro Trossard.