Viol d’une jeune femme à l’ULB: l’inquiétant profil du suspect Une jeune femme de 21 ans a été victime d’une agression sexuelle avec viol sur le campus de La Plaine à l’ULB. Le profil du suspect se précise.

Par la rédaction Publié le 5/01/2023 à 09:44 Temps de lecture: 2 min

Le mercredi 28 décembre, aux alentours de 20h45, une étudiante de 21 ans a été victime d’une agression sexuelle avec viol sur l’un des campus de l’Université libre de Bruxelles. Les faits se sont produits sur le site de La Plaine où la jeune femme, inscrite en première année de bio-ingénieur, participe habituellement aux travaux pratiques et laboratoires.

Les parents de la victime ont dénoncé cette agression, décrivant le viol comme « particulièrement abject et sordide » et durant « un certain temps sans qu’aucune caméra ne repère le drame et qu’aucun service de gardiennage de l’ULB n’intervienne, et ce malgré les hurlements de la victime durant toute la durée de l’agression ».

De son côté, l’ULB indique que des agents de surveillance assurent au quotidien la sécurité des campus. « Les dispositifs de sécurité sont renforcés lors d’événements », a déclaré la porte-parole Ophélie Boffa. « Tant que l’enquête est en cours, nous ne pouvons donner aucune information complémentaire. »

L’université bruxelloise a, toutefois, décidé de se constituer partie civile aux côtés de la victime. La rectrice dit vouloir mettre tout en œuvre pour que la jeune femme puisse poursuivre son cursus. « Toutes mes pensées vont vers la victime de la terrible agression sexuelle qui a eu lieu il y a quelques jours sur le campus de la Plaine », insiste Annemie Schaus. « Nous l’avons contactée dès que nous avons été avertis de l’agression dont elle a été victime, afin de lui apporter notre aide et lui signifier notre sympathie. Les violences à caractère sexuel sont intolérables. L’université mène depuis plusieurs années une politique volontariste pour les endiguer. Nos campus universitaires doivent être des lieux sûrs pour toutes et tous. »

Le profil du suspect se précise

Ce jeudi matin, nos confrères de SudInfo donnent quelques précisions quant au profil du suspect. Un suspect déjà connu de la justice après avoir été condamné à 30 mois de prison ferme pour avoir blessé mortellement un SDF.

Placé en détention dès le mois de juin 2021 pour cette affaire, il a ensuite été libéré sans condition après son procès fin août 2022.

Le parquet confirme que le suspect comparaîtra vendredi 6 janvier devant la chambre du conseil.