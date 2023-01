Mauvaise nouvelle pour l’Antwerp, où Daley Blind ne devrait finalement pas débarquer: l’international néerlandais passerait actuellement sa visite médicale… au Bayern Munich!

L’Antwerp pensait tenir son nouveau gros coup sur le marché des transferts, mais le Great Old va finalement devoir trouver son bonheur ailleurs. Et pour cause, le matricule 1 a reçu une concurrence aussi rude qu’inattendue : celle du… Bayern Munich !

Mis à l’écart par Alfred Schreuder à l’Ajax Amsterdam, Daley Blind était parvenu à un accord avec le club ajacide afin de résilier son contrat. Depuis, l’international néerlandais était donc libre de s’engager où bon lui semblait. Comme à l’Antwerp, par exemple, qui tentait de le recruter à tout prix. Mais ça, c’était avant l’arrivée des Bavarois dans la danse…

Privés jusqu’en fin de saison de leur latéral gauche Lucas Hernandez, touché aux ligaments croisés du genou droit, les Allemands ont dû chercher une solution de toute urgence, et à moindres frais. Raison pour laquelle le Rekordmeister s’est tourné vers Daley Blind, qui a prouvé lors du dernier Mondial que, même à 32 ans, il restait une valeur sûre à son poste.