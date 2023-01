Les Red Lions en route vers un nouveau titre mondial? «Les titres déjà remportés ne changent rien à notre envie!» (vidéos)

Départ matinal pour les champions du monde et olympiques qui entameront leur Coupe du monde, à Bhubaneswar, en Inde, le samedi 14 janvier face à la Corée. Un dernier rendez-vous sur le sol belge pour les protégés de Michel van den Heuvel qui sont arrivés, au compte-gouttes, à Brussels Airport, sur le coup de 7 heures, pour rencontrer, une toute dernière fois, la presse belge avant de rejoindre leur camp de base au Sandy’s Tower, l’hôtel qui les avait déjà accueilli lors de leur premier sacre mondial en décembre 2018 et qui se situe à quelque encablures du Kalinga Stadium. Si Antoine Kina était le premier à rejoindre le hall des départs, les joueurs sont arrivés, petit à petit, pour se rassembler et préfacer la compétition pour laquelle ils nourrissent de solides ambitions.