«Pas comme ça qu’on traite les serviteurs d’Allah»: un rapport glaçant sur Abrini et un nouveau cafouillage au procès du 22-Mars

Les boîtes mail ont chauffé la nuit dernière. La cour d’assises chargée de juger les accusés des attentats de Bruxelles a reçu « un petit bottin », dixit la présidente Laurence Massart. A savoir ? Les analyses de risques individuelles de 6 des 7 accusés comparaissant détenus. Il manque juste le rapport relatif à Osama Krayem, sans doute parce qu’il ne s’était pas joint à l’action des autres détenus devant le juge des référés (son rapport a finalement été transmis dans la matinée). Cette juridiction civile a ordonné la semaine dernière que la police fournisse une analyse individuelle et quotidienne pour justifier les mesures de sécurité transferts des accusés de leur prison au palais Justitia, ordonnant aussi la fin des fouilles à nu avec génuflexion de manière « systématique ».

Premier couac : tous ces documents sont en néerlandais. Par ailleurs, « il manque l’analyse du 3 janvier, contrairement à ce qu’a déclaré le témoin hier », fait remarquer l’avocate de Salah Abdeslam, Me Delphine Paci, en visant le commissaire général de la police fédérale.

« Tous les documents, même si on les comprend, doivent être en français parce que cette procédure est en français. Je vais le faire traduire », soupire la présidente. Qui convoque devant elle l’interprète en langue néerlandaise. Le courageux va entamer la lecture et traduction de cette liasse de documents. Devant un box quasi vide, seul Bilal El Makhoukhi a accepté ce jeudi la fouille à nu.

Rapport éloquent

L’interprète commence par le document policier relatif à Mohamed Abrini. Le rapport, que Le Soir a pu consulter, est éloquent. Il justifie selon la police fédérale des mesures drastiques : fouille anale, vue cachée pendant le transfert…

Une série d’incidents ont été constatés lors du transfert de l’intéressé, le 7 décembre 2022 : « Abrini s’entretient avec deux autres suspects en langue arabe. Il dit en arabe qu’il va causer des problèmes. Deux autres accusés ont répondu que ce n’était pas le bon moment et qu’il fallait attendre la fin de la lecture de l’acte d’accusation, ils réagiraient alors simultanément », décrit notamment le rapport. Les paroles suspectes se poursuivent ce 7 décembre et « l’homme au chapeau » des attentats de Bruxelles et Zaventem évoque même un couteau : « L’un des accusés attaque verbalement Abrini parce qu’il parle trop français et pas assez arabe. Abrini répond qu’il y a un Arabe (sic.) présent avec la police qui les comprend. Il ajoute qu’il veut cacher un couteau », décrit le rapport.

« Cacher un couteau »

Et ce n’est pas tout : « L’intéressé, toujours en langue arabe, raconte à un autre accusé qu’il commence à « bouillir » et qu’il est sur le point d’exploser. Toujours le 7 décembre 2022, alors que l’intéressé sort du box sous surveillance, il crie « c’est pas comme cela qu’on traite les serviteurs d’Allah ».

A l’issue de la traduction du rapport daté du jour sur Abrini, qui aura duré une demi-heure, nouveau coup de théâtre au procès. L’avocat d’Ali El Haddad Asufi se lève et annonce à la cour qu’il « n’a plus de mandat » pour représenter son client. Laura Pinilla, l’une des avocates d’Abrini, indique la même chose la concernant. Laurence Massart, qui est dans l’obligation de s’assurer que chaque accusé est représenté, suspend une nouvelle fois la séance pour s’entretenir avec le Bâtonnier.

« La présidente, si elle constate qu’un accusé n’est plus représenté, doit commettre un avocat d’office », éclaire Me Adrien Masset, avocat de V-Europe. « Comme il faut que l’avocat connaisse le dossier, elle pourrait décider de commettre d’office les mêmes avocats qui n’ont plus de mandats de leurs clients. » Option qui a, en effet, été choisie par Laurence Massart. L’audience a, dès lors, pu reprendre sur les coups de 11h.