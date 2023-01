Jobs étudiants: ce qui change en 2023

Depuis le 1er janvier 2023, la réglementation des jobs étudiants a été modifiée, a annoncé David Clarinval, ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME (MR). Il sera dorénavant possible de travailler 600 heures par an – au lieu des 475 heures accordées précédemment – tout en continuant à payer des cotisations sociales réduites.

Comme pour tous les travailleurs, une partie du salaire des étudiants est prélevée pour financer le système de sécurité sociale. Mais ces prélèvements sont beaucoup moins importants que pour les employés. Seuls 2,71 % sont prélevés à la charge de l’étudiant et 5,42 % à l’employeur. Ainsi le salaire brut est quasiment équivalent au salaire net.

Si un étudiant dépasse les 600 heures de travail, ce dernier paiera des cotisations sociales semblables à celles d’un employé. Les prélèvements à la charge de l’étudiant passeront ainsi de 2,71 % à 13,07 % et ceux de l’employeur de 5,25 % à 25 %.