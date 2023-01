Une légende du Real Madrid vole à la rescousse d’Eden Hazard, sous le feu des critiques: «Ancelotti ne lui facilite pas la tâche…»

Après plus de deux mois sans fouler les terrains avec la vareuse du Real Madrid sur le dos, Eden Hazard s’est enfin vu octroyer l’occasion de montrer ce dont il est capable ce mardi. Affirmant que le Belge était de retour en grande forme à l’entraînement des Madrilènes, Carlo Ancelotti a (enfin) décidé de lui donner une chance, en le titularisant en Coupe du Roi, face à la modeste équipe de quatrième division de Cacereño. Mais, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ancien capitaine des Diables rouges n’a pas convaincu durant les 67 minutes qu’il a passées sur le pré. Ou plutôt le champ, vu l’état du terrain…

Une prestation qui, depuis, a fait couler beaucoup d’encre en Espagne. La presse ibérique n’a pas hésité à attaquer de plein fouet le Brainois, le qualifiant d’« invisible » lors de cette joute, et estimant qu’il n’avait « pas le niveau exigé », entre autres. Mais ce n’est pas tout. Ce mercredi, c’est un joueur de Cacereño qui s’en est pris à l’ancien de Chelsea.

Dans les colonnes du quotidien espagnol AS, Carmelo Merenciano, jeune ailier du club de quatrième division, a été jusqu’à déclarer que notre compatriote… n’était pas du tout concerné par cette joute ! « Hazard ? C’est comme s’il n’en avait rien à faire de ce match. Il ne demandait pas le ballon, il ne courait pas… Il est passé totalement inaperçu dans cette rencontre », a expliqué le joueur de 23 ans.

Toutefois, au milieu de toutes ces critiques, le Brainois a également reçu du soutien, et pas de la part de n’importe qui. En effet, Guti, ancien milieu de terrain du club madrilène, s’est exprimé au sujet de l’ancien capitaine de notre sélection nationale. Et il n’a pas hésité à s’en prendre... au tacticien italien. « Carlo Ancelotti ne lui facilite pas la tâche non plus. Eden Hazard devrait pouvoir enchaîner trois ou quatre matches d’affilée avant que l’on puisse le juger. Mais il ne lui en donne pas la possibilité... »