Alexandrie, Géraldine Tobé Kalunga...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Alexandrie, futurs antérieurs ***

Jusqu’au 8 janvier à Bozar

Cité idéale parée de mille vertus dans l’imaginaire collectif, Alexandrie, la vraie, se dévoile petit à petit à travers des recherches archéologiques. À la fois savant et à la portée de tous (un QR code permet d’obtenir de très utiles explications), voici un parcours dont on sort en en sachant beaucoup plus mais en ayant finalement autant de nouvelles questions que de réponses. On ne peut que s’en réjouir.