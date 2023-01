La galette des rois, cette tradition qui leur a survécu

Chez le boulanger, l’odeur de frangipane ne trompe personne. Depuis mercredi, la période des galettes des rois a démarré. Plus longue que celle des bûches de Noël, mais plus courte que celle des cougnous, elle va gentiment perturber, une dernière fois, la routine de la Boulangerie Gontran. Dans cet établissement artisanal du centre de Braine-le-Comte, les fours tournent à plein régime. « Ça va durer environ une semaine, prolongée par des éventuelles commandes », explique Camille, responsable de la boulangerie. Elle propose le choix entre la galette nature, au chocolat ou à la confiture. En fonction de la variété et de la taille, comptez entre 16 et 23 euros pièce.