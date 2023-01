Guerre en Ukraine: une banque russe attaque l’Etat belge en justice pour le gel d’avoirs

La Bank Saint-Petersburg a annoncé attaquer l’Etat belge en justice, a rapporté L’Echo. La banque russe estime « entrer dans les conditions pour obtenir le dégel d’environs 110 millions de dollars bloqués par la Belgique sur les comptes d’Euroclear ».

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a adopté de nombreux paquets de sanctions. Parmi celles-ci, le gel des finances du pouvoir russe et des proches de Poutine. Début juin, le National Settlement Depository (NSD), une version russe de l’intermédiaire belge qu’est Euroclear, a été ajouté à la liste des personnes physiques et morales concernées par ces sanctions. Or, la Bank Saint-Petersburg a un compte NSD ouvert chez Euroclear.