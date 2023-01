La crise de colère d’Abdeslam, le sang-froid d’Abrini… voici ce que disent les rapports de la police sur les accusés-détenus

Après la lecture des motivations des mesures de sécurité lors du transport pénitentiaire de l’accusé Mohamed Abrini, c’est au tour de son camarade Oussama Krayem d’être lu au procès d’assises sur les attentats du 22 mars 2016. Les motivations, rédigées en néerlandais, doivent être traduites en français en raison des lois linguistiques. Cela prend une demi-heure à chaque fois.

Le document consiste en une analyse quantitative et qualitative. Par exemple, il est indiqué par « oui » ou par « non » si l’accusé-détenu présente des risques tels que le risque d’évasion, de radicalisme et de récidive. En outre – comme pour la justification d’Abrini – une conversation lors d’un transfèrement le 7 décembre 2022 est citée. Abrini a dit ce jour-là, en arabe, qu’il était sur le point d’exploser et de causer des problèmes. Krayem lui aurait dit d’attendre la fin de la lecture de l’acte d’accusation pour qu’ils puissent le faire ensemble. En rentrant à la prison ce jour-là, Krayem a été surpris en train de tripoter sa chaise. Finalement, il n’y a pas eu de dégâts.

Il a été conclu que Krayem était dangereux. Il est un membre connu d’une organisation criminelle et terroriste et figure sur une liste de « combattants terroristes étrangers ». « Il a du sang-froid et est déterminé. Il manque d’émotion. La plus grande précaution est nécessaire. Le risque d’évasion n’est pas exclu », peut-on lire dans le rapport.

La police fait en outre valoir que les mesures sont proportionnées, conformes aux risques et subsidiaires. Il n’y a pas de mesures moins drastiques que, par exemple, la fouille à nu. « Il peut cacher des choses dans des cavités qui ne peuvent pas être trouvées par de simples recherches », est-il précisé.

Les raisons des conditions de transfert de Krayem seront suivies de celles de cinq autres accusés. objectif est d’entendre les premiers témoignages des secouristes à la station de métro Maelbeek à 14 heures, mais il n’est pas certain que ce timing soit respecté. Les avocats des accusés affirment que les motivations ont été copiées des arguments de la procédure sommaire.

La colère d’Abdeslam

L’accusé Salah Abdeslam a « perdu les pédales » lors d’une fouille à nu le 8 décembre 2022 et a « agressé » l’agent de police chargé de la fouille. C’est ce qui est ressorti jeudi de la lecture de la justification des mesures de sécurité lors du transport d’Abdeslam au procès d’assises sur les attentats terroristes du 22 mars 2016.

Cette justification, qui repose sur une analyse à la fois qualitative et quantitative, montre qu’Abdeslam aurait alors commencé à gesticuler de manière active et se serait tenu très près des policiers, après quoi il aurait déclaré « qu’il ne montrera pas ses parties intimes pendant neuf mois ». Il a ajouté que « l’agent devrait continuer à le frapper jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut ». Dans un rapport établi par la suite, l’officier en question aurait déclaré qu’il « craignait pour sa propre sécurité » après cet accès de colère.

La veille, Abdeslam – comme Krayem – avait également appelé Abrini en arabe pour qu’il attende la fin de la lecture de l’acte d’accusation pour causer des troubles.

En outre, Abdeslam est également connu des services de police pour plus de 300 infractions et présente un risque de fuite. Le fait qu’il ait également déjà été condamné dans le cadre de la fusillade de Forest rend la police encore plus méfiante, souligne le rapport.