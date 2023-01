Pourquoi il ne faut plus dire «Afro-Américain»

Les périodes où circulent des listes reprenant des phénomènes indésirables ne sont jamais des périodes fastes. Certes, il existe une grande différence entre les listes établies par Sylla, les nazis, le sénateur McCarthy ou encore le procureur en chef de Staline, Andreï Ianouarievitch Vychinski, et la liste du département informatique de l’Université de Stanford. Alors que, sur les anciennes listes, figuraient les noms de personnes menacées de mort ou d’interdiction professionnelle, sur cette nouvelle liste, figurent uniquement des termes qualifiés de « harmful » et qui doivent donc être remplacés autant que possible par d’autres mots. Sont par exemple considérés comme potentiellement « blessants » les mots blind study (test à l’aveugle, étude à l’aveugle) ou normal, parce qu’ils sont « validistes » et « discriminatoires », c’est-à-dire qu’ils stigmatisent les personnes ayant un handicap ou une autre couleur de peau.