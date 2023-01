Le parcours de Paris-Nice 2023 dévoilé: le retour du col de la Couillole et d’un chrono par équipes

Pour la 3e étape, un contre-la-montre par équipes sera au programme des coureurs, une première depuis 1993 et la victoire de l’équipe Once, autour de Dampierre-en-Burly (32,2 km). Petite nouveauté, «au lieu d’être pris sur le troisième ou quatrième coureur, les temps de ce chrono collectif seront enregistrés sur le premier coureur de chaque équipe à franchir la ligne», a précisé l’organisation.

La route va ensuite s’élever à partir de la 4e étape avec une arrivée à la Loge des Gardes (1re cat., 6,8 km à 7,1%), la station de sports d’hiver la plus proche de Paris après 164,7 km de course. Les sprinteurs auront encore une occasion de s’exprimer sur la 5e étape entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 km) avant la 6e étape entre Tourves et La Colle-sur-Loup avec un dénivelé positif de 2.750 m.

La 7e étape, l’étape-reine de cette 81e édition, reliera Nice au sommet du col de la Couillole, le plus haut sommet de l’histoire de la course à 1.678 m d’altitude, après une étape de 142,9 km. C’est l’Australien Richie Porte qui s’était imposé lors de la dernière arrivée au col de la Couillole en 2017.