Coronavirus: les autorités sanitaires se réunissent ce jeudi, voici ce qui est sur la table des experts

Une réunion des autorités sanitaires (Risk Management Group, RMG) aura lieu ce jeudi après-midi à 16h pour discuter de l’opportunité et de la possibilité d’organiser des tests aléatoires à l’arrivée des passagers venant de Chine, indique le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

L’analyse des eaux usées des avions venus de Chine doit permettre de détecter l’éventuelle présence de coronavirus à bord de l’avion, et d’en identifier les variants. « La crise covid en Chine ne nous pose actuellement pas de risque épidémiologique particulier, tant que les variants que nous connaissons déjà ici sont concernés », insiste jeudi le cabinet du ministre Vandenbroucke. Le but du séquençage est justement de rester vigilant quant à la possible apparition de nouveaux variants.