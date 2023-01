Livraison d’armes à l’Ukraine: la Belgique en queue de peloton au sein de l’Otan

Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité a analysé les livraisons d’armes et de matériel militaire à l’Ukraine des pays de l’Otan.

Les Etats-Unis ont été sans surprise le principal pays pourvoyeur d’armes à Kiev depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec des livraisons qui ont atteint au moins 18,10 milliards de dollars, devançant de loin, au sein de l’Otan, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne, alors que la Belgique se situe en toute fin de peloton, indique un rapport communiqué jeudi par le Grip (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité).

Parmi les trente pays membres de l’Otan, 27 ont participé aux livraisons d’armes et matériel militaire à l’Ukraine entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, détaille le rapport, qui mentionne l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie.

D’après les estimations citées par le Grip et fondées sur des données officielles, ces pays ont contribué à 32,3 milliards de dollars sur les 33,2 milliards des livraisons globales. Les Etats-Unis restent le pays qui a fourni le plus d’équipements militaires à l’armée ukrainienne, avec 18,10 milliards – un chiffre dépassé par de nouvelles annonces faites à Washington depuis la fin novembre. Les Etats-Unis sont suivis de loin par l’Allemagne (4,127 milliards), le Royaume-Uni (3,509 milliards) et la Pologne (2,318 milliards). Les auteurs du rapport relèvent que les Etats-Unis avaient déjà accéléré les livraisons d’armes à l’Ukraine avant l’éclatement du conflit, le 24 février dernier.

La Belgique traîne la patte

La Belgique n’arrive qu’en avant-dernière position des 18 pays membres de l’Alliance atlantique pour lesquels des chiffres sont disponibles, avec 9,514 millions de dollars de matériel militaire à l’Ukraine, loin derrière les Pays-Bas, sixièmes de ce classement, avec 837 millions, indique le rapport. Il appelle toutefois à considérer ces données « avec prudence » car « elles ne sont pas intégralement vérifiables en l’absence notamment de la connaissance de valeur unitaire de chaque bien exporté » vers l’Ukraine.

En date du 30 novembre dernier, seuls trois alliés – le Monténégro, l’Islande et la Hongrie – n’avaient pas envoyé d’armes à l’Ukraine. L’absence d’armée islandaise et les capacités militaires limitées du Monténégro ne leur permettent pas d’exporter des armes vers d’autres pays. Dans le cas hongrois, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé au début du conflit que son pays ne livrerait pas d’armes à l’Ukraine, rappelle le Grip.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’UE a accepté de financer le transfert d’armes létales vers un pays tiers en guerre pour la première fois depuis sa création en activant le 28 février sa Facilité européenne pour la paix (FEP) pour financer la fourniture d’équipements et de matériel militaire aux forces armées ukrainiennes. Au mois d’octobre 2022, le budget de la FEP dédiée à l’Ukraine était d’environ 3,2 milliards de dollars (soit 3,1 milliards d’euros). Les livraisons d’armes réalisées dans ce cadre doivent cependant être autorisées par les Etats membres qui demeurent compétents en cette matière.

Les chercheurs du Grip soulignent également que d’autres pays non-membres de l’Otan ou de l’Union européenne – comme l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, Israël, la Jordanie, le Pakistan ou Taiwan – ont également livré armes, munitions et/ou matériel militaire à Kiev.

Des risques de corruption et de trafic d’armes

Les livraisons concernent essentiellement des armes catégorisées comme ML3 (munitions et dispositifs de réglage de fusées) et ML4 (bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosives et matériel et accessoires connexes et leurs composants).

Selon le Grip, la publication, d’ici la fin du premier semestre 2023, des rapports annuels sur les exportations d’armes et de matériel militaire, que ce soit dans le cadre du Traité sur le commerce des armes (TCA), de l’UE ou au niveau national, pourrait fournir davantage d’informations sur les livraisons réalisées dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il sera alors peut-être possible de confirmer, d’infirmer ou d’affiner les tendances observées et analysées dans ce rapport. « Toutefois, il faudra là encore se satisfaire du degré de transparence consenti par les Etats exportateurs d’armements », souligne le GRIP.