Voici les voitures les plus vendues en Belgique en 2022 Il y a des différences entre les Régions.

Par la rédaction Publié le 5/01/2023 à 16:11 Temps de lecture: 1 min

La Citroën C3 est le modèle qui a eu le plus de succès en Belgique en 2022, suivie de la Dacia Sandero et la Toyota Yaris. Le Top 5 est complété par la Volvo XC40 et la Mini Cooper, selon l’analyse de Febiac, la fédération du secteur automobile. Au cours de l’année 2022, quelque 8.470 Citroën C3 ont été vendues, pour 8.210 Dacia Sandero, 7.700 Toyota Yaris, 7.320 Volvo XC40 et 7.180 Mini Cooper.

A Bruxelles, le modèle le plus populaire était la Volvo XC40, suivie de l’Audi Q3 et la BMW Serie3. En Wallonie, c’est la Dacia Sandero qui remporte le plus de succès, avec la Citroën C3 et la Dacia Duster. Tandis que les Flamands ont davantage jeté leur dévolu sur la Volvo XC40, la Mini Cooper et la Citroën C3. Et en électrique ?