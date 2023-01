Cyclo-cross: Wout van Aert s’impose en patron à Coxyde devant Mathieu van der Poel (vidéo)

Wout van Aert a remporté le cross de Coxyde, 5e des huit manches du Trophée X2O de cyclocross, jeudi. Van Aert a devancé son éternel rival néerlandais Mathieu van der Poel et Laurens Sweeck.

Battu par Van der Poel dans son fief à Herentals mardi à cause d’une crevaison dans le dernier tour, le Campinois s’est cette fois imposé au terme d’un effort en solitaire entamé dans le quatrième des huit tours.

Le champion de Belgique de la discipline a bouclé les huit tours en 1h02 : 48 devant Van der Poel, 2e à 1 : 38. Laurens Sweeck a lui complété le podium à 3e à 2 : 06 de ’WVA’. Van Aert égalise donc à 4 victoires partout dans son duel avec Van der Poel cette saison dans les labourés.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Shirin van Aanroij pour un podium une nouvelle fois 100 % néerlandais. Fem van Empel a pris la 2e place à 14 secondes et Lucina Brand s’est classée 3e à 1 : 09. Sanne Cant termine 7e et première Belge à 2 : 53 devant Laura Verdonschot, 8e à 3 : 16.

Chez les espoirs, Joran Wyseure, champion du monde, s’est imposé devant Emiel Verstrynge, champion d’Europe, 2e à 20 secondes. Witse Meeusen a complété le podium à 22 secondes.