Prolongation du nucléaire: tant à faire et si peu de temps pour y arriver

Depuis le 31 décembre dernier, et l’annonce par le Premier ministre que le délai que le gouvernement s’était imposé pour conclure un accord avec Engie sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 – avant l’année nouvelle, avait promis l’exécutif – ne serait pas tenu, c’est le silence radio. Rien ne filtre des discussions qui ont repris, de manière quotidienne nous dit-on, entre les deux parties, via leurs représentants, experts et conseils. On le sait, c’est un triple nœud qui doit être tranché : la date de de redémarrage des deux réacteurs, la répartition des coûts, risques et bénéfices de la prolongation, et le calcul et la répartition de la facture finale du démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs.