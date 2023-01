La découverte d’un écrivain flamand: des Congolais dans la résistance!

Le journaliste flamand Kristof Bohez et son amie et coauteur Eva Kamanda ont découvert une œuvre du peintre bruxellois Henri Logelain représentant l’arrière-grand-père de la jeune femme, le fondateur d’une famille qui ignorait tout de lui et qui fut résistant à Bruxelles.

Alors que, la commission parlementaire aidant, on croyait tout savoir des rapports entre Belges et Congolais, durant les 80 ans de la colonisation et les 60 ans qui ont suivi, un journaliste flamand, Kristof Bohez, a fait une découverte incroyable, sous l’impulsion de son amie et coauteur Eva Kamanda (1). Cette dernière découvrit un jour, dans un album intitulé Les africanistes, peintres voyageurs, la reproduction d’un tableau datant de 1936. Œuvre du peintre bruxellois Henri Logelain, il était simplement intitulé Portrait de François Kamanda. Un homme au regard grave, qui n’était autre que l’arrière-grand-père de la jeune femme, le fondateur d’une famille qui ignorait tout de lui ! Aux cimaises du musée de Tervuren se trouvait le tableau original, mais sans autre explication.