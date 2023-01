«Je dirais même plus»: vœux de la veille

On ne peut prévoir les choses qu’après qu’elles sont arrivées, disait Ionesco. Ce qui facilite la tâche des chroniqueurs. Personne ne leur reprochera dans quelques mois d’avoir raté les événements de 2023 pas plus qu’aucun sage n’avait annoncé le cyclone de la pandémie ni les dévastations d’Ukraine au début des trois dernières années ni, plus grave encore et plus inattendu, le passage d’Alexia Bertrand du MR à l’Open VLD. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler les grands titres de votre quotidien favori des prochaines semaines. Les événements semblent toujours relever des délires de romanciers de science-fiction avant qu’ils ne se produisent. Parfois même après.