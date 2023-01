Philip Zinckernagel de retour après deux matches de suspension: «Je ne suis pas un joueur agressif»

Deux cartons rouges en un mois, ce n’est pas vraiment commun. Et cela fait tache. Philip Zinckernagel a payé sa dette après son exclusion à Eupen, qui lui a valu deux matches de suspension. Absent contre l’Antwerp et Gand, le Danois est désormais de retour après un long moment d’absence. « Ce fut une période bizarre, les vacances et la Coupe du monde, le stage en Espagne, puis à nouveau des congés… C’était terrible pour moi de voir mes coéquipiers jouer sans moi. J’attends ce match contre Saint-Trond avec impatience. Je suis comme un gamin, là ! »