Wallonie: les résidents d’un home privés de chauffage depuis le 31 décembre

Les résidents de la maison de retraite sont privés de chauffage et d’eau chaude depuis début 2023.

Les résidents d’une maison de repos arlonaise, la Résidence de la Knippchen, sont privés de chauffage et d’eau chaude depuis le 31 décembre en raison d’un problème technique, rapporte l’Avenir du Luxembourg dans son journal de jeudi. Les techniciens tentent de résoudre le problème, a précisé le président du CPAS.

Plus d’eau chaude, plus de chauffage central. Les 102 résidents de la Résidence de la Knippchen, à Arlon, ont débuté l’année 2023 dans des conditions d’hébergement pour le moins particulières. En cause, un problème technique survenu le 31 décembre ayant entraîné une coupure de l’alimentation au gaz du bâtiment.