«C’est du français!»: la fabrique des mots nouveaux

Depuis huit ans, les lecteurs et lectrices du journal « Le Soir » élisent chaque année le mot nouveau de l’année. D’où viennent ces mots et où vont-ils ? Entrent-ils dans les dictionnaires ?

En 2015, le journal Le Soir lançait l’opération du Mot Nouveau en collaboration avec Michel Francard, qui anima longtemps ces colonnes, et l’auteure de la chronique que vous êtes en train de lire. La RTBF rejoignait l’aventure en 2018. En huit éditions, 80 mots nouveaux ont été sélectionnés par le jury et proposés au vote. Les huit lauréats sont spoiler (2015), Brexit (2016), fake news (2017), malaisant (2018), chill (2019), déconfinement (2020), ultracrépidarianisme (2021) et vélotafer (2022).