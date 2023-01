Maintenant ou jamais

Et c’est reparti pour un tour. En ce tout début janvier, on en est encore aux projets et aux bonnes résolutions pour l’année à venir. Alors, avant que ces dernières se noient dans la triste réalité du quotidien, des épidémies, des dérèglements climatiques, des conflits, des pénuries et autres augmentations du coût de la vie, on pourrait en profiter pour se faire une petite cure de culture. Certes, la période n’est pas la plus riche en matière de sorties et de nouveautés. C’est par contre le bon moment pour découvrir sans tarder tout ce qu’on a raté durant l’année écoulée. On peut ainsi profiter des spectacles pour enfants qui enchantent ces derniers mais aussi les adultes dans diverses salles du pays, voir sans tarder quelques expositions qui se terminent tout prochainement, rattraper les films qu’on n’a pas eu le temps de voir et qui sont encore à l’affiche, lire enfin les livres qu’on avait achetés avant de partir en vacances ou qu’on vient de recevoir comme cadeau durant les fêtes… Bref, profiter du moment présent.