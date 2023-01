Le petit moment qui fait du bien: articuler «Prisencolinensinainciusol» d’un coup, 50 ans plus tard

Cinquante ans après son énorme succès en 1973 (le titre est sorti fin 1972), Prisencolinensinainciusol, le tube le plus imprononçable de tous les temps, est toujours aussi irrésistible et susceptible de vous donner la pêche pour les 50 années à venir. Énorme succès à sa sortie, en Italie d’abord puis un peu partout dans le monde, Prisencolinensinainciusol (pas facile à écrire non plus) fait toujours danser petits et grands et s’est enrichi d’une multitude de versions, certains lui rendant hommage en estimant que Celentano avait, comme Monsieur Jourdin avec la prose, fait du rap sans le savoir. Et à une époque où on n’en parlait pas encore.