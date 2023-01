Pierre Joassin, réalisateur de plusieurs «Maigret», est décédé mercredi

Pierre Joassin était né le 6 août 1948 à Amay. Il avait fait ses études à l’Insas avant de rejoindre l’American Film Institute à Los Angeles. Il travailla d’ailleurs aux Etats-Unis, avec Mel Brooks, Herbert Ross, Anne Bancroft par exemple. Mais il réalisa la plus grande part de son travail en Belgique et en France. Comme professeur à l’Insas dès 1971. Et comme réalisateur.

Il est l’auteur de plus de 200 émissions de télévision et téléfilms. Dont Minitrip en 1981, La tribu de Zoé en 2000, Un bébé pour mes 40 ans en 2010. Et des séries à succès : trois épisodes du Maigret avec Bruno Cremer, plusieurs épisodes des Cordier, juge et flic, un Joséphine, ange gardien, un Crimes en série.

De A tort ou à raison aussi, la série 100 % belge sortie en 2009. « Il est très chouette de travailler avec Pierre Joassin », lançait alors un de ses acteurs, Olivier Minne.