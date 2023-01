Epargne: où laisser dormir vos sous en 2023?

En 2022, l’inflation a battu tous les records en Europe. La Banque centrale européenne (BCE) a donc réagi en augmentant progressivement ses taux directeurs. Une mécanique qui permet de freiner la demande, par ricochet d’écraser les prix et qui se poursuivra à rythme régulier (de + 0,5 %, la prochaine hausse est prévue pour le 2 février), au moins encore pendant 3 ans. Fatalement, emprunter coûtera de plus en plus cher… Par contre, pour vos économies, c’est une bonne nouvelle.

Le taux de dépôt – le rendement versé aux établissements de crédit par la BCE sur l’épargne non mobilisée – s’affiche aujourd’hui à 2 %. Les banques qui perçoivent à nouveau un loyer sur votre argent revoient, par conséquent, ces dernières semaines leur politique en matière de rémunération de l’épargne. Les annonces des petites et grandes institutions se multiplient et des soubresauts sont à prévoir, ici et là, à chaque discours de Christine Lagarde.