Andrea Maria Schenkel, Frédéric Saenen, Foenkinos… Les poches des Livres du Soir

Le bracelet ****

Andrea Maria Schenkel

Le roman de l’exil et du déchirement d’une famille juive allemande, de 1938 à 1947, contrainte de quitter la Bavière pour se réfugier à Shanghai. Le père, resté seul au pays, va connaître Dachau et y perdre le goût de la vie. Le jeune fils, Carl, pas même douze ans au moment de l’exil, ne reviendra jamais en Bavière : il s’installe à New York, se marie, « le passé n’existe pas ». En 2010, après soixante années de bonheur conjugal et américain, la Shoah est bien loin. C’est sans compter sur une série de documents qui, de manière inopinée, refont surface… Le livre est complexe, il vous piège par un détail après une centaine de pages et l’autrice, qui semble baguenauder avec une écriture particulièrement fluide et naturelle, vous cloue sur les 40 dernières pages. Magistral.