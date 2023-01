Le procès des attentats de Bruxelles veut avancer, sans être pour autant sorti de l’ornière

La journée d’audience a commencé tôt. Vers quatre heures du matin, lorsque les avocats de la défense et la cour d’assises chargée des attentats du 22 mars 2016, ont reçu par courriel de la police fédérale une série de rapports individuels censés justifier les inspections anales et autres mesures de sécurité pratiquées sur les accusés détenus lors de leurs transferts de la prison vers le Justitia. La polémique qui paralyse depuis plusieurs jours, et particulièrement depuis cette semaine, ce procès scruté à l’international. Et malheureusement, de plus en plus raillé pour ses accrocs à répétition.

Ce jeudi ne devait pas échapper à cette mauvaise habitude. Le « petit bottin » de documents envoyés par la police fédérale, afin d’appuyer le témoignage de la veille de son grand patron, Marc De Mesmaeker, est écrit… en néerlandais. Or, cette procédure est exclusivement en français.